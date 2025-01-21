Собянин: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 24,8 тысячи единиц оборудования передали медучреждениям Москвы в 2024 году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В их числе: 191 рентген-аппарат, 22 компьютерных томографа, 30 магнитно-резонансных томографов, 44 маммографа, 13 ангиографов, 403 аппарата УЗИ", – говорится в публикации мэра.

С помощью современных комплексов врачи могут проводить высокоточные исследования, отметил Собянин. Например, новые ангиографы имеют функцию 3D-визуализации сосудов, полостей сердца, навигационные системы, а у поставленных рентген-аппаратов заметно снижена лучевая нагрузка.

Кроме того, поставщики обязуются обслуживать технику, что избавляет больницы от дополнительных трат на ремонт.

За последние годы в городе полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое оборудование, добавил мэр. Для кардиологической службы, в свою очередь, закупили более 5 тысяч единиц техники.

Между тем почти 370 тысяч человек спасли во флагманских центрах московских больниц в 2024 году. С введением нового стандарта врачи стали оказывать помощь в 1,5 раза быстрее. Так, с момента поступления пациента до первичного осмотра теперь проходит не более 20 минут.

