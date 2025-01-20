Более 8 тыс малоинвазивных операций провели в МОЦОМД за 2024 год

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Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) провели более восьми тысяч малоинвазивных операций в прошлом году. Это превосходит показатели 2023 года более чем на 500, сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

По данным ведомства, в хирургическом отделении провели больше 550 малоинвазивных операций. Мероприятия прошли успешно во многом благодаря квалифицированной команде, применяющей современные технологии и методики в медицине.

Заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов пояснил, что малоинвазивные операции представляют собой хирургические вмешательства, при которых врач использует небольшие инструменты и камеру для выполнения операции через небольшие надрезы вместо традиционного крупного разреза, рассказал он.

Кроме того, продолжил Трунов, такой метод позволяет пациентам быстрее восстанавливаться, а также причиняет меньше дискомфорта.

Ранее сообщалось, что количество высокотехнологичных операций за последние 10 лет увеличилось более чем до 100 тысяч в год в Москве. Благодаря современным технологиям и методикам доля малоинвазивных вмешательств на данный момент достигла 80%.