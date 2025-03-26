В столичных больницах начали применять ультразвуковую диагностику сосудов

В Москве начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов. Она помогает получать детализированные изображения в режиме реального времени, снижая потребность в дополнительных рентген-исследованиях и риски осложнений после операций.

Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новая технология позволяет хирургам точно определять размер и положение бляшек, а также оценивать состояние пораженных сосудов. Метод используется при операциях на коронарных сосудах сердца и ног.

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