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Новости

26 марта, 16:30

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В столичных больницах начали применять ультразвуковую диагностику сосудов

В столичных больницах начали применять ультразвуковую диагностику сосудов

Московские врачи начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов

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В Москве начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов. Она помогает получать детализированные изображения в режиме реального времени, снижая потребность в дополнительных рентген-исследованиях и риски осложнений после операций.

Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новая технология позволяет хирургам точно определять размер и положение бляшек, а также оценивать состояние пораженных сосудов. Метод используется при операциях на коронарных сосудах сердца и ног.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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