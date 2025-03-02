Собянин: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая вертолетная площадка появилась на территории ГКБ имени В.В. Вересаева в Дмитровском районе САО. Она полностью готова к эксплуатации в любое время суток, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На площадке создали диспетчерский пункт, предусмотрели специальное светотехническое оснащение, а также оборудовали стойку для размещения метеооборудования и ветроуказателя.

Вместе с тем город намерен продолжать наращивать число таких площадок при больницах, подчеркнул мэр.

Он напомнил, что на данный момент в авиапарке Московского авиацентра насчитывается пять санитарных вертолетов. Каждый из них может прибыть в любую точку города в среднем за 10–15 минут. При этом медики могут приступить к лечению прямо в воздухе.

За все время работы санитарной авиации пилоты перевезли в больницы 7,5 тысячи пострадавших и больных. Только в течение 2024 года так удалось спасти более 300 пациентов.

Между тем в Москве открывается пять поликлиник после реконструкции. Работы проходили по новому столичному стандарту. К работе уже приступили поликлиники № 109 и 191 в Печатниках и Гольянове соответственно, а также детское медучреждение № 86 в Дмитровском районе.