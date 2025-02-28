Собянин: открывается еще пять поликлиник после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открывается пять поликлиник после реконструкции. Работы проходили по новому столичному стандарту, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, к работе уже приступили поликлиники № 109 и 191 в Печатниках и Гольянове соответственно, а также детское медучреждение № 86 в Дмитровском районе.

Кроме того, с 3 марта свои двери откроют поликлиника № 180 в Митине и отделение № 2 ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде.

Как рассказал мэр столицы, в обновленных поликлиниках будут работать больше врачей: терапевты, кардиологи, хирурги, ЛОР, гастроэнтерологи, эндокринологи и прочие специалисты. В зданиях появилось современное оборудование, а именно цифровые рентген-аппараты, МРТ, КТ, УЗИ, диагностика. Также теперь все результаты обследований доступны в электронной медкарте.

Вместе с тем для комфорта пациентов в рамках реконструкции специалисты сделали удобные зоны ожидания и интуитивную навигацию. На территории вокруг поликлиник установили освещение, сделали дорожки, места для отдыха и провели дополнительное озеленение.

"Это не просто обновление зданий – это переоснащение и создание современной среды, чтобы прийти на прием было легко, а получить помощь – быстро и комфортно", – указал Собянин.

Он добавил, что программа модернизации городских поликлиник была завершена уже в 285 зданиях.

Между тем с 2020 года на территории ТиНАО построили четыре поликлиники, которые в общей сложности могут принимать более 1,9 тысячи пациентов за смену. Объекты были возведены в рамках Адресной инвестиционной программы. Учреждения используются для оказания высококачественной медицинской помощи как взрослым, так и детям.

