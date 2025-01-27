Четыре поликлиники появились в ТиНАО с 2020 года за счет городского бюджета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 2020 года на территории ТиНАО построили четыре поликлиники, которые в общей сложности могут принимать более 1,9 тысячи пациентов за смену. Объекты были возведены в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительный политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь зданий превысила 30 тысяч квадратных метров. Учреждения используются для оказания высококачественной медицинской помощи как взрослым, так и детям. Строительство учреждений позволило создать около тысячи рабочих мест, подчеркнул Ефимов. Он также отметил, что в течение трех ближайших лет за счет городского бюджета в ТиНАО планируется построить еще четыре поликлиники.

При этом самыми большими из уже возведенных зданий стали новые поликлиники в Щербинке и Коммунарке. Каждая из них может принимать по 750 пациентов за смену. Они были введены в эксплуатацию в 2020 и 2022 годах соответственно. Здания получили по два отдельных блока, предназначенных для взрослых и детей. В обе поликлиники поставили современное диагностическое оборудование.

Кроме того, новые объекты здравоохранения построили в поселке Щапово Краснопахорского района и поселке Марьино Филимонковского района. Строительство второй детско-взрослой поликлиники подошло к концу в 2024 году. Это учреждение может принять до 320 посетителей в смену.

"Современное четырехэтажное здание новой поликлиники включает два блока – взрослый и детский, каждый из которых имеет отдельный вход. Учреждение укомплектовано новейшим оборудованием с учетом передовых технологий, в частности рентгеновским комплексом, маммографом, аппаратами для ультразвуковых исследований, а также эндоскопическим, стоматологическим, офтальмологическим и другим", – отметил, в свою очередь, глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии еще четырех поликлиник по новому стандарту с начала 2025 года. Речь идет о филиале № 2 городской поликлиники (ГП) № 64, ГП № 66, ГП № 209 и ГП № 11. В районах Басманный, Новокосино и Раменки специалисты обновили здания, а в Академическом районе – построили новое.

