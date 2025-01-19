Собянин: подготовительный этап строительства лечебного комплекса ГКБ № 52 завершен

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Подготовительный этап строительства нового многопрофильного лечебного комплекса городской клинической больницы № 52 подошел к концу, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Специалисты провели на объекте разработку котлована, а также организовали там строительную площадку. Строители уже начали возводить здание.

Собянин назвал создание центра ключевым этапом модернизации медучреждения. В здании планируется расположить отделения хирургии, терапии, диагностики, дневной стационар, а также современный роддом, мощный операционный блок, амбулаторный центр, реанимацию и отделения нефрологии и гемодиализа.

В общей сложности в комплексе с родильным домом будет установлено более 670 коек. При этом в амбулаторном центре медицинские услуги смогут получить свыше 1 тысячи пациентов за смену.

В ГКБ № 52 уже провели комплексную реконструкцию терапевтического корпуса, напомнил мэр. Там начали работать гематологический и ревматологический центры, отделения реанимации, эндоскопии, лучевой и функциональной диагностики.

В общей сложности в 2025 году в Москве будет завершено возведение 10 объектов здравоохранения, семь из которых строят за счет бюджетных средств. При этом в прошлом году закончили строить 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч "квадратов".