Собянин рассказал, как инновационные технологии меняют здравоохранение Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Медицинская система Москвы в настоящее время переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Используем инновационные решения в строительстве, чтобы сделать медучреждения качественнее и безопаснее", – отметил мэр Москвы.

Собянин сообщил, как инновационные технологии меняют столичное здравоохранение. К примеру, ММКЦ "Коммунарка" был построен с использованием энергоэффективных материалов и современных систем вентиляции. В корпусе лучевой терапии применили монолитные конструкции стен и перекрытий повышенной толщины для большей безопасности врачей и пациентов.

Во время проектирования МКНЦ имени А. С. Логинова специалисты использовали шесть программных платформ и технологию Open BIM, которая позволила создать точную модель объекта и улучшить качество работы. К тому же в здании центра были автоматизированы 15 инженерных систем, контролирующихся с диспетчерских пультов.

Строительство корпусов МГОБ № 62 в Сколкове также поддерживается передовыми цифровыми решениями от отечественных IT-разработчиков. Для повышения точности проектирования и ускорения возведения здания используется информационное моделирование BIM.

Между тем в Москве в 2025 году будет завершено возведение 10 объектов здравоохранения, семь из которых строят за счет бюджетных средств. В прошлом году закончили строить 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч "квадратов".

Ранее специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского разработали и запатентовали новую методику проведения операций, направленных на восстановление слуха у пациентов с отосклерозом.