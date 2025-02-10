Собянин: завершается строительство нового комплекса онкобольницы в Сколкове

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Основные работы по строительству нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 в Сколкове будут окончены через несколько месяцев. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в столице идет системная работа по формированию онкологического кластера.

"Сейчас уже построили и реконструировали четыре онкологических комплекса огромных. Это ММКЦ "Коммунарка", МКНЦ имени Логинова, ММНКЦ имени Боткина, ГКБ имени Юдина. Последний такой комплекс – 62-й больницы, одной из самых ведущих онкологических клиник нашей страны", – сказал Собянин.

Как пояснил мэр, было принято решение построить новый комплекс больницы в Сколкове. Собянин поручил главврачу больницы Дмитрию Каннеру провести этап установки и настройки оборудования должным образом.

"Я прошу очень внимательно работать совместно со строителями, чтобы этот этап прошел должным образом и не затягивался", – подчеркнул градоначальник.

Строительная готовность объектов комплекса составляет 70%.

Ранее Собянин рассказал, что строительство нового комплекса онкобольницы будет завершено в 2025 году. В состав больницы будут включены два современных корпуса, общая площадь которых превысит 60 тысяч квадратных метров.

Один из них станет амбулаторно-стационарным. В нем будут размещены 410 коек и 90 кресел для химиотерапии. При этом здание планируется оснастить новейшей медтехникой, в том числе МРТ и КТ-аппаратами. Второй корпус планируется сделать операционно-реанимационным. В здании будут действовать операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также стационар кратковременного пребывания с двумя малыми операционными и лаборатории.

Между тем в Москве в 2025 году будет завершено возведение 10 объектов здравоохранения, семь из которых строят за счет бюджетных средств. По словам мэра, в городе собираются открыть свыше 10 центров женского здоровья и 4 поликлиники.

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