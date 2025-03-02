Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Лор-помощь в Москве стала более качественной и доступной. В 2024 году в Москве провели около 50 тысяч операций в этой области, что на 22% превышает прошлогодние показатели. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, оториноларингология является одним из востребованных направлений медицинской помощи. Стационарно помощь в этой области оказывают 10 клиник столицы, однако ведущим профильным учреждением остается НИКИО имени Л.И. Свержевского.

Обширный опыт и высокий уровень оснащения дают московским врачам возможность проводить сложнейшие вмешательства, в том числе реконструктивные.

Вместе с тем специалисты постоянно внедряют новейшие методы диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Так, были изобретены малоинвазивные методы лечения, с помощью которых медики смогли снижать воздействие на организм больного и существенно сокращать за счет этого срок восстановления. По прошествии четырех лет это позволило уменьшить среднюю длительность госпитализации на 40%.

Кроме того, для врачей-оториноларингологов действуют практические курсы, в рамках которых они развивают профессиональные компетенции. Курсы проводятся на базе симуляционного центра ММНКЦ имени С.П. Боткина и Междисциплинарного тренинг-центра инновационных хирургических технологий ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.

При этом в 2024 году около 300 врачей московских поликлиник прошли профильное обучение и получили оценку своей профессиональной деятельности на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения города.

Между тем в течение 5 лет искусственный интеллект успел проанализировать 14 миллионов лучевых исследований. Это способствовало росту точности и скорости диагностики.

С каждым годом технологии ИИ масштабируются. Сейчас московские рентгенологи, к примеру, прибегают к ИИ при анализе снимков КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и рентгенографии.