Собянин рассказал, как сервисы ИИ помогают в работе московских рентгенологов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В течение 5 лет искусственный интеллект успел проанализировать 14 миллионов лучевых исследований. Это способствовало росту точности и скорости диагностики, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с каждым годом технологии ИИ масштабируются. В 2020 году участие в проекте принимали только 18 сервисов, а на сегодняшний день их более 50. Вместе с тем количество направлений, в рамках которых они работают, тоже увеличилось практически в 10 раз. Их число возросло c 4 до 39.

Сейчас московские рентгенологи прибегают к ИИ при анализе снимков КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и рентгенографии. При этом большинство разработок являются российскими. Каждая из них проходит обязательные многочисленные тестирования, а специалисты все время наблюдают за их работой. За счет этого в медицине удается применять только самые качественные и надежные решения.

Вместе с тем по примеру Москвы, продемонстрировавшей успех в этом направлении, к платформе "МосМедИИ" подключились 69 регионов России.

Ранее ученые из РУДН разработали новую методику для выявления ишемической болезни сердца с помощью анализа крови и с применением ИИ. Благодаря совмещению нового способа с классическими подходами врачи смогут диагностировать болезнь на самых ранних этапах.