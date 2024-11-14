ИИ сможет диагностировать ишемическую болезнь сердца на ранних стадиях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученые из РУДН смогли разработать новую методику для выявления ишемической болезни сердца с помощью анализа крови и с применением ИИ, сообщает газета "Известия".

Теперь врачи при использовании нового способа вместе с классическими подходами смогут диагностировать болезнь еще на самых ранних этапах. Так, при помощи машинного обучения удалось найти 11 метаболитов, состояние которых может говорить об ишемии. Ранее это не применялось в ходе диагностики.

"Несмотря на то что исследование пока пилотное, эти результаты помогут сочетать методы машинного обучения и клинической метаболомики для диагностики", – рассказал завкафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения РУДН Антон Колединский.

ИИ уже применяется при все большем количестве медицинских процедур. Так, столичные медики начали выявлять смещение позвонков при помощи сервиса с искусственным интеллектом.

Это помогает врачам быстрее и эффективнее находить и анализировать недуг, позволяя начать лечение и избежать осложнений. Всего нейросети в лучевой диагностике находят на различных исследованиях признаки уже 38 патологий.

