Врачи шок-центра больницы имени Вересаева спасли пациента с острым инфарктом миокарда

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи сосудистого шок-центра ГКБ имени Вересаева спасли пациента с острым инфарктом миокарда и кардиогенным шоком, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Пациент потерял сознание в спортзале во время интенсивной тренировки, но находящиеся рядом посетители сразу же вызвали ему скорую помощь. Бригада медиков диагностировала клиническую смерть, однако на ЭКГ фиксировалась хаотичная активность сердца. Сердечный ритм удалось восстановить при помощи дефибриллятора.

Затем пострадавшего перевели на аппарат для искусственной вентиляции легких, восстановили кровоток по одной из артерий и нормализовали работу органа. Оказалось, что к тромбозу привела атеросклеротическая бляшка.

Далее мужчину перевели в кардиореанимацию, откуда через 5 дней он был переведен уже в стабильном состоянии в кардиологию. Еще через несколько дней пациента выписали домой.

"Горожанин мог бы избежать госпитализации, если бы своевременно обращался к врачу, а также контролировал артериальное давление и уровень холестерина в крови. Эти показатели были повышены, что, в частности, и привело к тяжелому состоянию", – указали врачи.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли 75-летнего пациента, у которого был диагностирован разрыв сердца. Это случилось после инфаркта миокарда. В результате 7-часовой операции пациента удалось спасти, несмотря на то что подобный разрыв в 90% случаев сопровождается смертью.

