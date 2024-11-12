12 ноября, 20:03Общество
Специалисты НИИ имени Склифосовского спасли пациента с разрывом сердца
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли 75-летнего пациента, у которого был диагностирован разрыв сердца после инфаркта миокарда. О необычном случае сообщается в телеграм-канале больницы.
Специалисты провели сложную 7-часовую операцию в три этапа.
"Разрыв был размером со спичечный коробок. Это редкое состояние, которое возникает только в 1% из всех инфарктов миокарда и сопровождается 90% летальностью. Несмотря на сложность случая, врачи Склифа спасли пациента", – отмечается в сообщении.
Ранее врачи медучреждения помогли пациенту, у которого одновременно возникли инфаркт и инсульт. У него наблюдались головная боль, потеря координации, нечеткая речь и потеря чувствительности в правой части тела. По словам мужчины, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то пережил судорожный приступ.
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