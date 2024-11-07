Московские врачи спасли пациента с одновременно возникшими инфарктом и инсультом

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи НИИ имени Склифосовского спасли пациента, у которого одновременно возникли инфаркт и инсульт. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

В больницу 38-летний мужчина поступил с признаками инсульта. У него наблюдались головная боль, потеря координации, нечеткая речь и потеря чувствительности в правой части тела. По словам пациента, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то пережил судорожный приступ.

После осмотра невролога мужчину срочно доставили в нейрореанимацию. Результаты МРТ подтвердили диагноз – "мультифокальный инсульт с геморрагической трансформацией". Такое заболевание опасно для жизни и без медпомощи в 50% случаев приводит к смерти в течение суток.

После того как состояние мужчины стабилизировалось и он прошел интенсивную терапию, ему назначили комплексное диагностическое исследование. Результаты ЭКГ и анализа крови выявили, что, кроме инсульта, у пациента развивается инфаркт миокарда.

При этой патологии участок сердечной мышцы погибает из-за внезапного прекращения притока насыщенной кислородом крови. Без лечения это может привести к некрозу сердечной мышцы.

Для оказания экстренной помощи мужчину доставили в рентген-операционную. При помощи коронарографии специалисты заметили стеноз артерии: просвет в межжелудочковой ветви сосуда сузился на 85%. Для восстановления нормального кровотока врачи провели балонную ангиопластику и установили стент в пораженный сосуд.

На следующий день после хирургического вмешательства пациента перевели в отделение неврологии для продолжения лечения. Благодаря своевременной медпомощи удалось избежать тяжелых последствий двух сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчину выписали домой через неделю без каких-либо неврологических нарушений.



В свою очередь, Ракова назвала сердечно-сосудистые заболевания главной причиной смертности во всем мире. Для оказания своевременной и высокотехнологичной помощи таким пациентам в 2013 году создали инфарктную сеть. Сейчас туда входит свыше 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров. В них созданы все условия для диагностики, стабилизации, хирургического лечения и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, рассказала она.

Ранее врачи флагманского центра больницы имени Вересаева спасли пациента с тремя пораженными сердечными клапанами из четырех. Специалисты восстановили поврежденные клапаны, после чего у мужчины пропала одышка. Через три недели он вернулся к привычному образу жизни.