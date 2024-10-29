Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 13:00

Общество

Московские врачи спасли пациента, который пережил клиническую смерть

Московские врачи спасли пациента, который пережил клиническую смерть

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 29 октября

"Доктор 24": сомнолог рассказала, как сон влияет на когнитивные способности

"Это Москва. Социальный блок": станция спортивная

"Доктор 24": невролог рассказала, что может провоцировать головную боль

Новости часа: парковаться на улицах Москвы 4 ноября можно будет бесплатно

Метеорологическая зима придет в Москву в воскресенье, 3 ноября

Жители элитного ЖК в Хамовниках пожаловались на фотографирующихся рядом с новостройками

"Утро": влажность воздуха составит 72% в Москве 29 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 29 октября

Московские врачи спасли пациента, у которого наступила клиническая смерть. Подробностями поделилась заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мужчину 68 лет привезли в больницу на скорой. Его сразу же доставили в рентген-операционную, где провели необходимые исследования.

Ракова отметила, что сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых распространенных причин смертности. Из-за острого инфаркта миокарда может возникнуть кардиогенный шок, который приводит к клинической смерти. Чтобы обеспечить таким пациентам помощь на уровне мировых стандартов, в городе работают 14 специализированных шок-центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинавидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика