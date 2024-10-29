Московские врачи спасли пациента, который пережил клиническую смерть

Московские врачи спасли пациента, у которого наступила клиническая смерть. Подробностями поделилась заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мужчину 68 лет привезли в больницу на скорой. Его сразу же доставили в рентген-операционную, где провели необходимые исследования.

Ракова отметила, что сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых распространенных причин смертности. Из-за острого инфаркта миокарда может возникнуть кардиогенный шок, который приводит к клинической смерти. Чтобы обеспечить таким пациентам помощь на уровне мировых стандартов, в городе работают 14 специализированных шок-центров.

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