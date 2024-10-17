Жители ЖК "Вереск" пожаловались на забор, перекрывший доступ к станции метро

Фото: телеграм-канал Readovka

На северо-западе столицы разгорелись споры из-за забора, перекрывшего проход к станции метро и разделившего жилые комплексы "Вереск" и "Хорошёвский". Об этом Москве 24 рассказали жители ЖК "Вереск".

По словам горожан, первым в этом районе был построен ЖК "Хорошёвский", к нему проложили дорогу, а затем огородили ее вместе с домами. Через несколько лет был построен ЖК "Вереск", однако его жильцы оказались лишены доступа к дороге, которая обеспечивала свободный проход к магазинам, метро и школе.

На фоне конфликта сторон забор уже сносили и вновь восстанавливали. Желающие сохранить конструкцию приделали к нему велосипедные замки. Сейчас представители застройщика ремонтируют забор после очередной поломки. Также его часто смазывают солидолом, чтобы жители ЖК "Вереск" не могли пройти.

Бывают случаи, что местным жителям приходится демонстрировать навыки ловкости и перелезать через забор. Проживающие в "Вереске" считают себя заложниками, поскольку из-за конструкции они не могут воспользоваться прямым путем к станции "Октябрьское поле". На дорогу в обход, по их словам, требуется в два раза больше времени.

"Мы не можем пройти к школе мимо "Хорошёвского", в детские сады, также мы не можем посетить ни аптеки, ни продуктовые магазины. Так мы потратим две минуты, а так нам приходится в обход минут 20 идти", – пожаловалась жительница "Вереска" Ирина.

Если пользоваться узким проходом, местные жители рискуют порвать или испачкать одежду. Кроме того, под ногами здесь лежат старые балки.

Сейчас на месте установлена временная конструкция, несколько месяцев назад это был капитальный металлический забор. Однако выяснилось, что он стоит на территории ЖК "Вереск".

"Проведено контрольно-надзорное мероприятие. Выявлены признаки самовольного занятия юридическом лицом части земельного участка, в связи с этим управление юрлицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства", – сообщил начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Москве Роман Дубовицкий.

В Госинспекции по недвижимости тоже напомнили, что проектом между этими жилыми комплексами ограждение не предусмотрено. Кроме того, забор не включен в схему установки ограждений, и обращений от застройщика ЖК "Хорошёвский" в департамент городского имущества не поступало.

Проживающие в ЖК "Вереск" записали видеообращение правоохранительным органам и органам власти с просьбой помочь в решении конфликтного вопроса.

В свою очередь, жительница комплекса "Хорошёвский" Анна считает, что соседи должны сами решать свои проблемы.

"Этот забор был установлен еще до начала стройки нашего ЖК. Они заселившись решили, что этот забор нужно убрать, чтобы им было комфортно проходить к аптекам, метро. Хотят ходить по этой дороге, можно ходить по этой дороге в обход, например, мы никому не препятствуем", – прокомментировала ситуацию жительница "Хорошёвского" Екатерина.

Между тем в управе района Хорошёво-Мнёвники заявили, что проезды и переходные дорожки, размещенные на земельном участке ЖК "Хорошёвский", не предусмотрены для нужд ЖК "Вереск".

Разрешить спор мог бы сервитут – ограниченное право пользования чужой собственностью – в данном случае дорогой. Юрист в сфере земли и недвижимости Юлия Бузанова объяснила, что для установления частного сервитута должно быть указано и установлено, что альтернативных способов СКЛ прохода проезда не существует. При этом если есть возможность обойти дом сзади, то сервитутом никто не будет обременять чужой участок.

Также застройщик ЖК "Вереск" рассказал, что проектом планировки предусмотрен еще один выезд. Но строить его будет город, когда будут убирать часть старых гаражей.

Ранее москвичи пожаловались на очереди в подъездах ЖК "Загорье" из-за поломки лифтов. Из восьми подъемников перестали работать пять. Всего в ЖК 45 этажей. Очередь начинается от входа в подъезд. Жильцы жалуются, что ждать приходится по 40 минут. При этом, по словам жителей, за две недели они подали огромное число жалоб. В Государственной жилищной инспекции им ответили, что починка лифтов требует финансирования.

