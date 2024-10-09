Москвичи пожаловались на очереди в подъездах ЖК "Загорье" из-за поломки лифтов

Большие очереди скопились в жилом комплексе "Загорье" в Восточном Бирюлеве из-за сломавшихся лифтов. Из восьми подъемников перестали работать пять.

Всего в ЖК 45 этажей. Очередь начинается от входа в подъезд. Жильцы жалуются, что ждать приходится по 40 минут.

"Как нам жить во всей этой ситуации, мы, если честно, не знаем. <...> Вечером и утром, когда все идут с работы и на работу, у нас тут просто коллапс. У нас люди стоят фактически от дверей", – рассказал Москве 24 жилец дома Никита.

Он отметил, что особенно страдают матери с колясками и маломобильные жители.

К настоящему моменту в комплексе починили уже несколько лифтов. Сейчас работают пять из них.

При этом, по словам жителей, за две недели они подали огромное число жалоб. В Государственной жилищной инспекции им ответили, что починка лифтов требует финансирования.

Восемь лифтов установлены только в центральной части дома. Однако для полноценного функционирования дома необходимо, чтобы начали работать и боковые, подчеркнула жительница Галина. Всего в доме 11 лифтов, которые рассчитаны примерно на 5 500 человек.

Ранее прокуратура начала проверку после травмирования женщины в сломанном лифте в Красногорске. Инцидент произошел в жилом комплексе "Арт". Девушка ехала в лифте наверх, но он не остановился на нужном этаже и резко поехал дальше. Пострадавшая потеряла сознание от сильного удара.

