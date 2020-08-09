В Москве лифт сломал шею официантке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московском кафе лифт сломал шею 30-летней официантке. Об этом сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в заведении, расположенном на Ясногорской улице столицы. По предварительным данным, девушка попыталась позвать поваров через шахту лифта и случайно нажала кнопку, которая приводит устройство в действие.

В результате официантку затянуло в проем, вытащить ее оттуда удалось только при помощи других сотрудников кафе. На данный момент девушка находится в реанимации в одной из столичных больниц.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус столкнулся с велосипедистом в центре Москвы. За рулем двухколесного транспорта был курьер компании "Яндекс. Еда". Мужчине потребовалась помощь медиков.

