Наездница избила девушку в центре Москвы из-за "небольшой" оплаты конной прогулки

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В отношении наездницы, которая избила девушку в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 12 июля в районе дома 6 по улице Большая Дмитровка, когда пострадавшая 26-летняя девушка прогуливалась с подругой.

"Им [пострадавшей с подругой] встретились две девушки на лошадях, которые стали настаивать на конной прогулке. Прокатившись на лошади 50 метров, заявительница перевела деньги за указанную услугу посредством мобильного приложения. Когда денежные средства были переведены, одна из наездниц осталась недовольна по поводу маленькой, как ей показалось, суммы перевода. Она стала избивать девушку кулаками по лицу и телу, а также бить головой об асфальт", – приводит Агентство "Москва" слова источника.

Отмечается, что сразу после инцидента пострадавшую на машине скорой помощи доставили в больницу имени Пирогова. После обследования девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану верхней губы, перелом костей носа, ушиб правой ушной раковины, ушибы мягких тканей, осаднение кожи правого плеча, осаднение кожи в области левого голеностопного сустава.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую, которой оказалась 20-летняя жительница Зеленограда. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".

Ранее стало известно, что под Краснодаром мужчина до смерти избил свою 82-летнюю мать. После этого он вызвал скорую помощь.