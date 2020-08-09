Курьер-велосипедист пострадал при столкновении с автобусом в центре Москвы

13:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рейсовый автобус столкнулся с велосипедистом в центре Москвы. За рулем двухколесного транспорта был курьер компании "Яндекс. Еда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В момент происшествия в автобусе находились 15 человек.
"Сегодня днем на пересечении улицы Чаплыгина с Покровкой произошло столкновение автобуса, следующего по маршруту "Т 25" с велосипедистом-развозчиком "Яндекс. Еда". В автобусе во время ДТП находилось около 15 человек, никто из пассажиров не пострадал. Пострадавшего велосипедиста осматривают медики", – объяснил источник.
Отмечается, что на месте ДТП перекрыта автобусная полоса. Там работают полицейские.
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