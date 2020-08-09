Курьер-велосипедист пострадал при столкновении с автобусом в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейсовый автобус столкнулся с велосипедистом в центре Москвы. За рулем двухколесного транспорта был курьер компании "Яндекс. Еда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В момент происшествия в автобусе находились 15 человек.

"Сегодня днем на пересечении улицы Чаплыгина с Покровкой произошло столкновение автобуса, следующего по маршруту "Т 25" с велосипедистом-развозчиком "Яндекс. Еда". В автобусе во время ДТП находилось около 15 человек, никто из пассажиров не пострадал. Пострадавшего велосипедиста осматривают медики", – объяснил источник.

Отмечается, что на месте ДТП перекрыта автобусная полоса. Там работают полицейские.

Ранее "Газель" столкнулась с грузовиком, что повлекло за собой травмы одного из водителей.