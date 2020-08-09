Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате ДТП в районе Щелковского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

Известно, что "Газель" столкнулась с грузовиком, что повлекло за собой травмы одного из водителей.

"На 103 километре МКАД (в районе Щелковского шоссе) произошло ДТП с грузовиком и "Газелью". Пострадал водитель "Газели", он доставлен в больницу с переломами", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

В связи с происшествием движение транспорта по внешней стороне в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти.

Ранее водитель автомобиля каршеринга сбил пешехода в центре Москвы. В результате происшествия пострадавший получил ушибы, его доставили в больницу.