11:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек пострадал в результате ДТП в районе Щелковского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.
Известно, что "Газель" столкнулась с грузовиком, что повлекло за собой травмы одного из водителей.
"На 103 километре МКАД (в районе Щелковского шоссе) произошло ДТП с грузовиком и "Газелью". Пострадал водитель "Газели", он доставлен в больницу с переломами", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
В связи с происшествием движение транспорта по внешней стороне в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти.
Ранее водитель автомобиля каршеринга сбил пешехода в центре Москвы. В результате происшествия пострадавший получил ушибы, его доставили в больницу.
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