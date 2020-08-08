Три человека пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре автомобиля столкнулись на трассе М9 "Балтия" в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на 138-м километре трассы. Там столкнулись три легковых автомобиля и грузовой с полуприцепом. В результате ДТП пострадали три человека.

Из-за аварии движение по трассе ограничено, организованы пути объезда. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения четырех легковых автомобилей под Воронежем.

Авария произошла в Рамонском районе на 4-м километре автодороги Рамонь – Сенное. Там столкнулись две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

