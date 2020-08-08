Три человека пострадали в ДТП в Подмосковье

12:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре автомобиля столкнулись на трассе М9 "Балтия" в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла на 138-м километре трассы. Там столкнулись три легковых автомобиля и грузовой с полуприцепом. В результате ДТП пострадали три человека.
Из-за аварии движение по трассе ограничено, организованы пути объезда. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.
Накануне три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения четырех легковых автомобилей под Воронежем.
Авария произошла в Рамонском районе на 4-м километре автодороги Рамонь – Сенное. Там столкнулись две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: