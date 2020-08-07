Три человека погибли и четыре пострадали в результате ДТП под Воронежем

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Три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения четырех легковых автомобилей под Воронежем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Авария произошла в Рамонском районе на 4-м километре автодороги Рамонь – Сенное. Там столкнулись две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Калининграде автобус сбил двух школьников на самокатах. Дети переезжали дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

В Дмитрове водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся. Полиция ведет проверку по данному нарушению.