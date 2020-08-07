В Калининграде автобус сбил двух школьников на самокатах

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В Калининграде двоих восьмилетних детей на самокатах сбил автобус, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Калининградской области, дети переезжали дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

"Автобус марки МАЗ под управлением 56-летнего водителя двигался по улице Гайдара в направлении улицы Согласия. Он совершил наезд на двух детей, которые на самокатах переезжали пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора. С полученными травмами детей доставили в больницу", – сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся. Полиция ведет проверку по данному нарушению.