Водитель автомобиля каршеринга сбил пешехода в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Басманный произошло ДТП с участием машины каршеринга и пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел на улице Радио у дома 23/9. В результате происшествия пешеход получил ушибы, его доставили в больницу.

Накануне столкновение легкового автомобиля с машиной каршеринга произошло на 93-м километре МКАД. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

В департаменте транспорта пояснили, что водитель каршеринга находился за рулем в алкогольном опьянении, он двигался по встречной полосе.

