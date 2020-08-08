На Киевском шоссе из-за ДТП затруднено движение в сторону области

Фото: Москва 24

На Киевском шоссе из-за аварии затруднено движение в сторону области, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, там произошло столкновение автобуса и КамАЗа. Для проезда временно перекрыты три полосы. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения четырех легковых автомобилей под Воронежем.

Авария произошла в Рамонском районе на 4-м километре автодороги Рамонь – Сенное. Там столкнулись две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

