Эксперт предупредил об опасных сбоях в работе лифта

11:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров рассказал, что может стать поводом для беспокойства при использовании лифта. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, поводом для немедленного обращения в управляющую компанию может послужить запах гари, скрежет или вибрация при пользовании лифтом.
Также стоит начать бить тревогу, если двери лифта не до конца закрываются или нижние створки болтаются. Еще один признак – если кабина остановилась на 5–6 сантиметров ниже или выше, чем этажная площадка.
Поводом для беспокойства может послужить ситуация, когда лифт не останавливается на нужных этажах, а сначала едет на самый верх и после поэтажно спускается вниз. Кроме того, лучше не пользоваться лифтом, если отсутствуют кнопки и виднеются оголенные провода, заключил специалист.
Ранее прокуратура начала проверку после травмирования женщины в сломанном лифте в Красногорске. Инцидент произошел в жилом комплексе "Арт". Девушка ехала в лифте наверх, но он не остановился на нужном этаже и резко поехал дальше. Пострадавшая потеряла сознание от сильного удара и очнулась в крови.
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