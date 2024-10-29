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29 октября, 09:56

Общество

Столичные врачи спасли 68-летнего пациента, который пережил клиническую смерть

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Столичные врачи спасли 68-летнего пациента, который пережил клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Он провел в стационаре 39 суток, но уже после операции и реабилитации вернулся домой. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После того как мужчина был доставлен в больницу, его сразу же направили в специально оборудованную рентгенооперационную. Там ему провели коронографию – исследование сосудов с использованием контрастного вещества. Также был сделан ультразвук сердца.

В результате обследования выяснилось, что правая коронарная артерия пациента полностью забита тромбами, а одна из мышц, отвечающих за работу митрального клапана, повреждена. Это привело к развитию кардиогенного шока, при котором давление упало до критического уровня и наступила клиническая смерть.

Чтобы стабилизировать состояние пациента, необходимо было начать механическую поддержку гемодинамики. В частности, была проведена веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).

После стабилизации ему сделали кардиохирургическую операцию. В условиях искусственного кровообращения мужчине заменили митральный клапан и выполнили шунтирование правой коронарной артерии.

Послеоперационный период был сложным: пациент перенес тяжелую полиорганную недостаточность. Механическая поддержка кровообращения продолжалась в общей сложности девять дней. Мужчине также проводили диализ из-за острой почечной недостаточности и респираторную терапию из-за дыхательной недостаточности.

С пациентом работала мультидисциплинарная команда больницы имени И. В. Давыдовского. Всего в Москве подобных шок-центров 14.

"Чтобы обеспечить пациентам с кардиогенным шоком помощь на уровне мировых стандартов, мы открыли несколько лет назад специализированные шок-центры <...> Они оснащены самым современным оборудованием, благодаря которому врачи могут спасать пациентов даже в самых критических ситуациях", – отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Между тем специалисты Мытищинской больницы провели операцию по удалению мужчине подвижного тромба около сердца. Случай отрыва тромба в таком месте чреват мгновенной смертью, объяснили врачи. Лечением пациента занялись мультидисциплинарная бригада и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Алексей Азаров.

Врачи ГКБ им Филатова спасли пережившего клиническую смерть пациента

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