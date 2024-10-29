Госавтоинспекция предупредила водителей о резком изменении погоды в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни в столице резко изменится температурный режим и условия погоды, сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобилистам в связи с этим рекомендуют учитывать прогноз погоды и быть предельно осторожными при движении. В частности, следует соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила перестроения в полосах и проезда пешеходных переходов. Также в ГАИ посоветовали водителям подготовить свои автомобили к зиме.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части. Рекомендуется обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы.

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 30 октября до 21:00 31 октября. Причиной для этого стало усиление ветра – его порывы в течение суток могут достигать 15–17 метров в секунду.

О приходе зимы в Москву в выходные, 2–3 ноября, предупредил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. По словам метеоролога, в столице и области местами даже появятся сугробы, высота которых может достигнуть 3–5 сантиметров.

Снег, как отметил Шувалов, продолжится и 3 ноября. С этого дня дневная температура уже не будет подниматься выше нулевой отметки. Вместе с тем синоптик обратил внимание, что снежный покров в Москве и области ложится, как правило, во второй половине ноября. В связи с этим эксперт предположил, что выпавший снег, вероятнее всего, растает.