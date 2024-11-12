Врачи в Подмосковье спасли новорожденную с критическим пороком сердца

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Девочка с тяжелым пороком сердца родилась в Московском областном перинатальном центре. Патология мешала поступлению крови в легкие, что создавало угрозу для жизни ребенка. Тогда пациентку направили на экстренную операцию в ДКЦ имени Рошаля, где врачам удалось спасти ее.

"Наши врачи оперативно провели все необходимые обследования. Критически выраженный стеноз клапана легочной артерии – это серьезный диагноз, требующий экстренного вмешательства", – приводит телеканал "360" слова заведующего отделением рент-генэндоваскулярной диагностики и лечения Михаила Комиссарова.

Медики ввели девочке тонкий катетер, оснащенный надувающимся баллоном. Для этого они использовали сосуд в области бедра. Катетер направили к клапану легочной артерии. Он достиг суженного участка, после чего баллон на конце катетера надулся и расширил стенки. Таким образом врачам удалось восстановить нормальный поток крови.

В настоящий момент ребенка уже выписали из больницы. Эта кардиохирургическая операция стала в Детском клиническом центре имени Рошаля первой из тех, что проводится эндоваскулярным методом.

Ранее врачи НИИ имени Склифосовского спасли пациента, у которого одновременно возникли инфаркт и инсульт. У него наблюдались головная боль, потеря координации, нечеткая речь и потеря чувствительности в правой части тела. По словам мужчины, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то пережил судорожный приступ.