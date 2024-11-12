Врачи в Подмосковье удалили женщине 12-килограммовую опухоль из брюшной полости

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Врачи Мытищинской областной больницы спасли 45-летнюю женщину, у которой выявили 12-килограммовую опухоль в брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В министерстве заявили, что женщина экстренно поступила в медучреждение в состоянии истощения с сильными болями в брюшной полости. Врачи обратили внимание на огромный размер живота пациентки. В результате медики провели обследование и обнаружили гигантскую опухоль, которая прогрессировала на протяжении двух лет. Однако до этого момента женщина не обращалась в больницу.

"Провели биопсию брюшины, сальника и извлеченной жидкости. Операция продолжалась около часа и прошла успешно", – рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Игорь Модина.

Так как женщину доставили в больницу в состоянии истощения, то после операции ей пришлось пройти симптоматическое лечение. Сейчас пациентка смогла окрепнуть и восстановиться. Удаленную опухоль направят на экспертизу, которая позволит определить тактику дальнейшего лечения.

Ранее врачи Московского областного онкологического диспансера удалили опухоль весом 18 килограммов 66-летней женщине. В ходе диагностики врачи выявили у нее крупную миому матки размером средней тыквы. Операция по удалению опухоли прошла успешно. Гистология показала, что новообразование было доброкачественным.

