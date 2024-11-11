Собянин: московские ученые разработали уже 10 уникальных медицинских фантомов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные ученые создали 10 уникальных медицинских фантомов. Достоверные модели человеческих органов и тканей применяются для обучения врачей и настройки оборудования, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, специалисты разработали фантом плода для УЗИ, который помогает будущим врачам научиться находить патологии на ранней стадии беременности. А первый в стране фантом пояснично-крестцового отдела дает возможность безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем, объяснил Собянин.

Мелкосерийное производство таких изделий уже налажено в Центре диагностики и телемедицины. Градоначальник добавил, что отечественные модели выгодно отличаются от иностранных по стоимости, функциональности и износоустойчивости.

Ранее сообщалось, что выявление и оценка смещения позвонков проводится в Москве на рентгенограммах с помощью сервиса с ИИ. Всего же нейросети в лучевой диагностике находят на исследованиях признаки уже 38 патологий.

Этот сервис помогает медикам быстрее и эффективнее обнаруживать смещение позвонков, что позволяет раньше начать лечение и избежать осложнений.