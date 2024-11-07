Собянин: к московской ИИ-платформе "МосМедИИ" подключились уже 20 регионов России

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

К московской ИИ-платформе "МосМедИИ" подключились уже 20 российских регионов, благодаря чему множество врачей получили возможность проводить дистанционный анализ лучевых исследований, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Помимо этого, ИИ-платформа включает в себя множество различных плюсов. Например, мэр обратил внимание на 95% точность и скорость исследования, анализ огромного количества данных и непредвзятое мнение, а также графическую маркировку патологий на снимке и полноценное заключение.

За время своего существования платформа искусственного интеллекта обработала уже 500 тысяч региональных исследований. При этом Собянин уточнил, что в будущем планируется присоединение еще около 40 субъектов.

Тем временем столичные врачи благодаря ИИ обработали 13 миллионов различных лучевых исследований. С 2023 года такие сервисы работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, с мая 2024-го в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки.

Такие технологии дают врачам возможность повысить точность диагностики, а также сделать ее более доступной для москвичей. Это особенно важно на ранних стадиях заболеваний.