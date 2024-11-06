Мишустин поручил масштабировать отечественные технологии в медицине

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Лучшие отечественные технологии здравоохранения необходимо масштабировать на всю Россию. На них должны обратить внимание в профильном нацпроекте, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Такое поручение он дал главе Минздрава Михаилу Мурашко во время посещения гибридной операционной в Центре высоких медтехнологий при Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского.

В ходе своего визита Мишустин обратил внимание на инновационные приборы "Астрокард" компании "Биоток", которые способны проводить диагностику сосудов. Гендиректор центра Амиран Ревишвили рассказал, что отечественные расходные материалы для "Астрокарда" дешевле на 30–40%. При этом Мишустин отметил, что это замена всей американской техники.

"Лучшие врачи мира – я не стесняюсь – говорят о том, что это лучшее. Надо тогда масштабировать и всячески поддерживать эту ситуацию в нацпроекте", – добавил председатель правительства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московским предприятиям принадлежат 40% действующих отечественных патентов. По словам мэра, статус промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет производствам экономить на налогах и направлять средства в научные разработки.

