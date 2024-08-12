"Известия": в РФ создан метод лечения пузырчатки с помощью донорского иммунитета

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Медики Сеченовского университета предложили новый способ борьбы с пузырчаткой, сообщает газета "Известия". Речь идет об опасном для жизни заболевании, при котором на коже или слизистых оболочках образуются пузыри.

Согласно новому способу, больному делают инъекцию иммуноглобулина, то есть раствора белковой фракции, полученного из плазмы крови здоровых людей. Также делают плазмаферез, то есть очищают плазму. Во время этой процедуры кровь разделяют на компоненты – кровяные клетки и плазму. Клетки немедленно вводят обратно в организм, а плазму специальным образом фильтруют.

Как объяснила директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Ольга Олисова, по сути, кровь забирают, очищают и возвращают обратно в кровоток.

Созданная технология помогает добиться длительной ремиссии заболевания кожи и освободить больных от побочных эффектов, которые вызывает традиционное лечение.

Исследователи выяснили, что россияне оптимистично смотрят на применение новых технологий в медицине. 87% из них считают, что виртуальная реальность может помочь в реабилитации пациентов, а 89% – в обучении медицинских специалистов, сообщает "Газета.ру".

19% считают, что в ближайшем будущем искусственный интеллект заменит врачей в некоторых областях, а 38% опрошенных уверены, что это произойдет только в диагностике заболеваний.

70% полагают, что наличие электронной медицинской карты имеет существенное значение. В то же время к онлайн-приемам врачей пациенты пока относятся настороженно. 47% предпочитают личные визиты к врачу, 16% думают, что виртуальный прием снижает качество помощи.

46% опрошенных хорошего мнения о трансплантации искусственных органов, 49% нейтральны, поскольку пока не убедились в безопасности подобных операций. 88% считают, что 3D-печать органов станет распространенной практикой в будущем, а по мнению 68%, генетическое тестирование должно быть доступно каждому.

Роботам-хирургам пока доверяют не все. 32% относятся к ним положительно, а 55% – нейтрально. При этом технологическая оснащенность не оказывает существенного воздействия на выбор медицинского учреждения: только 22% назвали ее ключевым фактором выбора.

12% безоговорочно готовы платить больше за лечение с применением новых технологий, 58% рассматривают каждый случай индивидуально, а 30% вовсе не готовы переплачивать за использование новейших технологий в лечении.

62% полагают, что качество технологии не зависит от страны производителя, 23% предпочтут иностранные технологии, а 15% – за отечественные. В то же время 67% опрошенных еще не встречались с новыми технологиями в медицине.

Ранее первый пациент в России получил препарат для терапии болезни Бехтерева. Уникальное лекарство зарегистрировали в апреле. Аналогов препарата в мире нет. Он позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма.

Препарат создали ученые РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, ИБХ имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD.