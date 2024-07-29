Первый пациент в РФ получил препарат для терапии болезни Бехтерева

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Первый пациент в России получил препарат для терапии болезни Бехтерева, сообщает РИА Новости со ссылкой на РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

В университете пояснили, что терапию инновационным препаратом "Сенипрутуг" получил пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом в рамках системы ОМС.

В мае глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что препарат для лечения болезни Бехтерева появится в гражданском обороте примерно через три месяца. Он напомнил, что уникальное лекарство зарегистрировали в апреле. Аналогов препарата в мире нет. Он позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма.

Препарат создали ученые РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, ИБХ имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD.

Болезнь Бехтерева является хроническим заболеванием, в процессе которого антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. В результате боль в области позвоночника может привести к ограничениям в подвижности.

