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24 марта, 10:15

Технологии

В Москве нейросети научились выявлять патологии по 39 клиническим направлениям

В Москве нейросети научились выявлять патологии по 39 клиническим направлениям

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В Москве нейросети научились выявлять патологии по 39 клиническим патологиям, в том числе по четырем новым. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, искусственный интеллект распознает на томографических кадрах изменения подмышечных лимфоузлов, патологий головного мозга, фиксирует переломы позвонков и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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