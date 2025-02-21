Жительница Мурманской области родила ребенка в 52 года благодаря ЭКО

Фото: gov-murman.ru

В перинатальном центре Мурманского областного клинического многопрофильного центра 52-летняя женщина родила ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Региональные власти отметили, что после того, как женщина забеременела, врачи помогали ей сохранить ребенка до родов, проводя необходимые обследования.

Перед родами женщину госпитализировали в перинатальный центр в связи с тем, что у роженицы была непростая беременность. Кроме того, жительница Мурманской области находилась в высокой группе акушерского риска. В результате утром 18 февраля на свет появился мальчик весом 3 300 граммов и ростом 51 сантиметр.

Сейчас роженица и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Пока женщина и малыш находятся в палате под контролем медиков. Мальчика обследовали. Также ему провели расширенный неонатальный скрининг и первый этап вакцинации.

В общей сложности в России до конца 2030 года благодаря программе ЭКО должно появиться на свет 180 тысяч детей, о чем рассказал ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, во всех регионах подготовят соответствующие программы, которые должны пройти утверждение в министерстве здравоохранения РФ.

