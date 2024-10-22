КС изучил дело об отказе в выплате пенсии по потере кормильца на детей от ЭКО

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Конституционный суд (КС) РФ изучил дело об отказе в выплате пенсии по потере кормильца жительнице Санкт-Петербурга Марии Щаниковой, чьи дети были зачаты с помощью ЭКО после смерти ее мужа, пишет РИА Новости.

Из материалов дела следует, что петербурженка провела процедуру в 2016 году, использовав клетки умершего мужа, биоматериал которого был получен еще при жизни мужчины и подвергся криоконсервации. В результате Щаникова родила близнецов спустя более 300 дней с момента смерти супруга.

По данным Семейного кодекса, при рождении детей в течение 300 дней с момента смерти отца факт его отцовства не требует доказательств. Но в случае заявительницы отцовство умершего было подтверждено через суд. Однако обратившись за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца, женщина получила отказ.

Суды общей юрисдикции подтвердили законность отказа и заявили, что близнецы не могли находиться на иждивении погибшего отца, так как были зачаты уже после его смерти. Щаникова считает, что оспариваемые законоположения не соответствуют Конституции РФ, так как лишают детей, зачатых с помощью медицинских технологий после смерти родителя, права на получение денежных средств.

Во время изучения данного дела ряд полномочных представителей органов госвласти в КС РФ заявили, что петербурженка имеет право на выплаты. Полпред Госдумы в КС РФ Юрий Петров уточнил, что классификация детей по критериям рождения, зачатия естественным способом до смерти отца либо зачатия после нее недопустима и является дискриминацией детей. С таким мнением согласился и полномочный представитель Софведа в КС России Андрей Клишас.

В ближайшее время в установленном порядке будет опубликовано постановление Конституционного суда.

Тем временем Госдума приняла в третьем чтении закон о предоставлении двойной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, чьи родители погибли в ходе СВО. Предполагается, что им будет назначаться страховая пенсия по потере кормильца и социальная пенсия по инвалидности.

Положение закона распространяется на тех родителей, которые служили по призыву, а также пребывавших в добровольческих формированиях, которые погибли в период военной службы или умершие из-за военной травмы. Исключением являются случаи, когда смерть произошла в результате их противоправных действий.