ГД приняла закон о двойной пенсии детям-инвалидам погибших участников СВО

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон о предоставлении двойной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, чьи родители погибли в ходе СВО.

Предполагается, что им будет назначаться страховая пенсия по потере кормильца и социальная пенсия по инвалидности. Положение закона распространяется на тех родителей, которые служили по призыву, а также пребывавших в добровольческих формированиях, которые погибли в период военной службы или умершие из-за военной травмы. Исключением являются случаи, когда смерть произошла в результате их противоправных действий.

В законе указано, что вторая пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп может быть установлена не ранее чем с 24 февраля 2022 года. Так, днем появления у детей-инвалидов и инвалидов с детства I и II групп права на получение двух пенсий будет считаться 24 февраля 2022 года, если инвалидность была установлена до 25 февраля 2022-го или гибель кормильца наступила в этот же срок.

Если родитель погиб на спецоперации после 24 февраля 2022 года, а инвалидность была установлена до дня его смерти, то право на получение двух пенсий появляется со дня смерти военнослужащего. В случае если инвалидность установлено после смерти бойца, которая наступила после 24 февраля 2022-го, то право на получение двух пенсий возникнет у его детей-инвалидов и инвалидов с детства I и II групп со дня установления инвалидности.

Ранее в столице состоялась церемония открытия первого военно-социального центра министерства обороны РФ. В нем военнослужащие-участники СВО смогут получить административные, информационные, страховые и финансовые услуги. Центр работает в режиме единого окна.

