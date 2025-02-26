Ученый Нетесов: новый вид коронавируса пока не представляет угрозы для людей

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Новый вид коронавируса HKU5, который специалисты в КНР обнаружили у летучих мышей, пока не представляет угрозы для людей. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, HKU5 впервые обнаружили в Китае в 2006 году. В научных материалах описано, что в одной разновидности вируса у белка S есть область взаимодействия с теми же рецепторами человеческих клеток, что и у вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Тем не менее зараженных вирусом среди людей пока не обнаружено, подчеркнул специалист.

Он обратил внимание, что летучие мыши, у которых был обнаружен новый вирус, могут быть носителями сотен различных болезней, но лишь некоторые из них могут вызывать заболевания у людей.

"А значит, и опасность вновь обнаруженного вируса для людей весьма сомнительна", – подытожил Нетесов.

Ранее китайские ученые объяснили, что вирус был впервые обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Они отметили, что HKU5 может инфицировать клетки человека, однако призвали не паниковать по этому поводу.

Между тем Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле сообщения о новом виде коронавируса. Специалисты ведомства изучают инфекцию. Они считают, что риск передачи HKU5 от животных к человеку остается низким. Служба продолжит мониторинг и исследования для обеспечения безопасности.