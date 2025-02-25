Роспотребнадзор сообщил о небольшом росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует эпидемическому сезону. Однако в период с 17 по 23 февраля в столице отмечается незначительный рост заболеваемости. Об этом сообщило столичное подразделение Роспотребнадзора на своем сайте.

Специалисты выявили увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок. Кроме того, при этом преобладают вирусы гриппа A(H1N1) и B, указали в ведомстве, добавив, что среди вирусов негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы.

"Восприимчивость к вирусам гриппа абсолютна. Особенно грипп опасен для лиц пожилого возраста, у которых с возрастом иммунитет ослабевает", – отметили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, наличие хронических заболеваний увеличивает риск возникновения серьезных осложнений и обострений имеющихся заболеваний, добавили в ведомстве. Ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, заключили там.

Между тем в Москве начало расти число обращений к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный кашель и насморк. По сообщениям СМИ, новый вирус напоминает птичий грипп, но проявляется более серьезно. Рост заболеваемости происходит на фоне увеличения числа случаев ОРВИ – всего за неделю их стало больше почти на 8%.

Кроме того, ученые обнаружили в Китае новый штамм коронавируса, который способен заражать человеческие клетки. Однако эксперты пока не делают выводов о риске новой пандемии.