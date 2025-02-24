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24 февраля, 07:15

Общество

В Москве фиксируют рост случаев заболевания новым вирусом

В Москве фиксируют рост случаев заболевания новым вирусом

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В Москве растет число обращений к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный кашель и насморк. По сообщениям СМИ, новый вирус напоминает птичий грипп, но проявляется более серьезно. Рост заболеваемости происходит на фоне увеличения числа случаев ОРВИ – всего за неделю их стало больше почти на 8%.

Кроме того, ученые обнаружили в Китае новый штамм коронавируса, который способен заражать человеческие клетки. Однако эксперты пока не делают выводов о риске новой пандемии.

Медики призывают москвичей соблюдать профилактические меры – чаще мыть руки и избегать контактов с заболевшими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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