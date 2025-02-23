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23 февраля, 10:15

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Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

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Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. В своем сообщении в Телеграм мэр отметил, что этот праздник подчеркивает глубокое уважение к ратному труду и безмерную благодарность воинам всех поколений.

Он добавил, что 80-летие Великой Победы, которое отмечается в этом году, является неиссякаемым источником духовной силы. Беспримерный подвиг фронтовиков вдохновляет сегодня участников специальной военной операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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