23 февраля, 10:15Новости
Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. В своем сообщении в Телеграм мэр отметил, что этот праздник подчеркивает глубокое уважение к ратному труду и безмерную благодарность воинам всех поколений.
Он добавил, что 80-летие Великой Победы, которое отмечается в этом году, является неиссякаемым источником духовной силы. Беспримерный подвиг фронтовиков вдохновляет сегодня участников специальной военной операции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.