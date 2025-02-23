Столичные школьники поздравили педагогов, работающих в зоне СВО

Столичные школьники и выпускники записали трогательные поздравления для своих учителей, которые сейчас находятся в зоне СВО. В своих видео они выражают благодарность педагогам и желают им здоровья, счастья и удачи. Ученики подчеркивают важность работы своих наставников и поддерживают их в нелегкие моменты.

Одни из самых ярких поздравлений поступили от учеников Школы имени Маршала В. И. Чуйкова. Они пожелали своему учителю Геннадию Владимировичу счастья и удачи, а также выразили благодарность за все, что он им дал.

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