21 февраля, 07:25Город
"Мой район. Новости": в районе Новогиреево обновили пешеходные маршруты
В районе Новогиреево завершена реконструкция пешеходной инфраструктуры. Были расширены тротуары, улучшены пешеходные переходы и обновлена разметка вдоль самых популярных маршрутов.
Также установлены новые дорожные знаки, обеспечивающие безопасность на улицах. Особое внимание уделено направлению к станции Кусково МЦД-4, что существенно упростит доступ для более 100 тысяч жителей района.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".