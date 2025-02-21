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21 февраля, 07:25

Город

"Мой район. Новости": в районе Новогиреево обновили пешеходные маршруты

"Мой район. Новости": в районе Новогиреево обновили пешеходные маршруты

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В районе Новогиреево завершена реконструкция пешеходной инфраструктуры. Были расширены тротуары, улучшены пешеходные переходы и обновлена разметка вдоль самых популярных маршрутов.

Также установлены новые дорожные знаки, обеспечивающие безопасность на улицах. Особое внимание уделено направлению к станции Кусково МЦД-4, что существенно упростит доступ для более 100 тысяч жителей района.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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