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20 февраля, 23:30

Экология

Московской программе раздельного накопления отходов исполнилось пять лет

Московской программе раздельного накопления отходов исполнилось пять лет

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В столице подвели итоги программы раздельного накопления отходов, которая действует уже пять лет. Только в прошлом году удалось собрать более 1,5 миллиона тонн вторсырья.

Москва третий раз подряд заняла первое место в рейтинге Российского экологического оператора по уровню раздельного сбора мусора. Для удобства горожан в городе развивают систему экоточек, где можно сдать одежду, обувь и другие отходы на переработку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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