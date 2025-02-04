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04 февраля, 07:15

Происшествия

В Керченском проливе начался новый этап утилизации танкера "Волгонефть-239"

В Керченском проливе начался новый этап утилизации танкера "Волгонефть-239"

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В Керченском проливе начался новый этап утилизации танкера "Волгонефть-239", который в декабре 2024 года потерпел крушение. С помощью специального оборудования рабочие приступили к резке кормовой части судна.

Перед этим с танкера сняли спасательные шлюпки, удалили всю внутреннюю отделку, вывезли имущество и оборудование, а также убрали остатки запасов дизельного топлива, машинного и гидравлического масла. За экологической безопасностью текущих работ следят 8 спасательных судов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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