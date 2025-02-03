Новости регионов: в Красноярском крае умер младенец в семье, где погибли 4 ребенка

В Красноярском крае младенец погиб в семье, где несколько месяцев назад произошла трагедия, унесшая жизни четверых детей. В сентябре 2024 года они отравились дихлофосом, распыляемым отцом. На днях мать обнаружила новорожденного ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, он захлебнулся рвотными массами.

Специалисты МЧС продолжают ликвидацию последствий утечки нефтепродуктов на Черном море. Более тысячи километров побережья было обследовано, на 19 участках зафиксированы выбросы мазута. Уже очищено более 350 километров береговой линии, работы продолжаются с помощью авиации, беспилотников и морских судов.

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