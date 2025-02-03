Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 15:30

Происшествия

Новости регионов: в Красноярском крае умер младенец в семье, где погибли 4 ребенка

Новости регионов: в Красноярском крае умер младенец в семье, где погибли 4 ребенка

После взрыва в ЖК "Алые паруса" погибли два человека

Пожар в павильоне № 59 на ВДНХ мог начаться из-за короткого замыкания

Два человека погибли в результате взрыва в ЖК "Алые паруса"

Пожарные спасли семейство минипигов в Балашихе

Взрывное устройство заложили в лифт ЖК "Алые паруса" рано утром 3 февраля

Два грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе

Работу ТЦ "Щука" приостановили из-за взрыва в ЖК "Алые паруса"

Пожар на ВДНХ произошел в павильоне № 59

Пожар произошел в павильоне ВДНХ, где расположен Музей славянской письменности

В Красноярском крае младенец погиб в семье, где несколько месяцев назад произошла трагедия, унесшая жизни четверых детей. В сентябре 2024 года они отравились дихлофосом, распыляемым отцом. На днях мать обнаружила новорожденного ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, он захлебнулся рвотными массами.

Специалисты МЧС продолжают ликвидацию последствий утечки нефтепродуктов на Черном море. Более тысячи километров побережья было обследовано, на 19 участках зафиксированы выбросы мазута. Уже очищено более 350 километров береговой линии, работы продолжаются с помощью авиации, беспилотников и морских судов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика